Doja Cat packt aus: Das plant sie abseits vom Musikgeschäft

Plant sie etwa einen Karrierewechsel? Doja Cat (27) bewies sich schon etliche Male in der Musikszene. Sie schaffte es durch Songs wie "Say So" oder "Woman", eine der erfolgreichsten Musikerinnen der heutigen Zeit zu werden. Auch den ein oder anderen Preis hat sie bereits abgesahnt. Allerdings scheint diese Branche sie nicht komplett zu erfüllen. Denn Doja plant neue Projekte außerhalb der Musik.

Im Gespräch mit Harper's Bazaar offenbart die Rapperin ihre Pläne für die Zukunft. "Ich möchte Kleidung herstellen, mich in der Make-up-Branche versuchen, ich will die Schauspielerei erkunden und Filme machen", berichtet sie. Sie sei sich jedoch der Konsequenzen bewusst: "Ich müsste die Musik eine Zeit lang unterbrechen." Dazu sei Doja allerdings bereit. Sie träume davon, Kampfsportarten zu lernen und in einem Film wie "John Wick" mitzuspielen.

Wenn Doja an ihren Träumen festhält, müssten ihre Fans für eine Weile auf neue Musik verzichten. Dojas Beziehung zu ihrer Community scheint sich von denen der anderen Stars zu unterscheiden. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. So kommt es auch mal vor, dass sie sich über ihre Fans lustig macht. Die nehmen das allerdings mit Humor.

Doja Cat bei der "Time 100"-Gala in New York City

Sängerin Doja Cat im August 2022

Doja Cat, Sängerin

