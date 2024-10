Kaum erkannt: Doja Cat begeistert Fans mit neuer Frisur

Gibt es eigentlich eine Frisur, die Doja Cat (28) nicht tragen kann? Die Rapperin stellt regelmäßig unter Beweis, dass sie eine echte Verwandlungskünstlerin ist. Ihren neuesten Look zeigt sie nun stolz auf Instagram: Anstatt ihrer zuvor raspelkurzen Haare trägt sie jetzt eine lange Mähne im natürlichen Karamellblond. Ihr perfektes Styling präsentiert sie in mehreren Aufnahmen – neben Spiegelselfies posiert sie auch lasziv in einem Negligé und mit einer Zigarette.

Die Fans der Musikerin sind sich einig: "Eine neue Ära hat begonnen" und "sie sieht wunderschön aus". Weitere Kommentare wie "Doja Cat setzt die Trends, denen ich immer folgen werde" häufen sich innerhalb von Minuten unter dem Beitrag. Ein Nutzer scheint von diesem Anblick besonders begeistert zu sein: "Ich bin normalerweise kein Schwärmer, aber Doja ist wirklich eine der schönsten Frauen in diesem Universum!" Doch nicht nur ihre Community, auch Promi-Freunde sind begeistert von dem neuen Look der 28-Jährigen. So bekommt sie unter anderem einen Like von Katy Perry (39), Emily Ratajkowski (33) und Charli XCX (32). Hailey Bieber (27) äußert ihre Begeisterung sogar durch ein Emoji mit Herzaugen.

Ganz egal, welche Frisur die Beauty trägt, einer wird wohl immer begeistert von ihrem Aussehen sein: Offiziell bestätigt hat die "Paint The Town Red"-Interpretin ihre Beziehung zu Joseph Quinn (30) noch nicht. Allerdings scheinen die Indizien eindeutig zu sein. Immer wieder wurden die Sängerin und der Stranger Things-Star bei gemeinsamen Dates gesichtet. Zuletzt tauchten sogar Schnappschüsse auf, die die beiden händchenhaltend bei einem romantischen Spaziergang durch das Londoner Stadtviertel Soho zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / dojacat Doja Cat im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Joseph Quinn bei der "Stranger Things"-Premiere

Anzeige Anzeige