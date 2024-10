Schwarze Outfits: Starauflauf bei Doja Cats Geburtstagsparty

Am 21. Oktober feierte Doja Cat ihren 29. Geburtstag mit einer großen Mottoparty – und zwar mit der Crème de la Crème der Stars! Für ihre Feier im extravaganten Lokal "The Nice Guy" in Los Angeles setzte sie auf ein ganz besonderes Motto: Alle Gäste mussten sich ganz in Schwarz kleiden. Wie Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen, wählte das Geburtstagskind selbst einen schwarzen Ledermantel, ein Mesh-Kleid sowie Feder-High-Heels. Zahlreiche prominente Gäste folgten ihrer Einladung und hielten sich ebenfalls an den Dresscode. Darunter waren Hailey Bieber (27), die ebenfalls in einem langen schwarzen Ledermantel erschien, und ihr Ehemann Justin Bieber (30), der sich in ein dunkles Ensemble aus pelziger Jacke und Kampfstiefeln warf.

Interessant war aber besonders Justins Auftritt – der 30-Jährige wirkte zurückhaltend und vermied den Blickkontakt mit den Kameras. Dies könnte mit seinem emotionalen Tribut an den verstorbenen Liam Payne (✝31) zusammenhängen, den Justin kurz vor der Feier auf seinen sozialen Medien geteilt hatte. Auch ist er aktuell wegen der Skandale seines Ex-Kumpels P. Diddy (54) häufig in den Schlagzeilen. Neben den Biebers war allerdings auch Camila Cabello (27) unter den Feiernden, die mit einem gewagten Outfit für Aufsehen sorgte: Die "Havana"-Sängerin strahlte in einem transparenten Minikleid mit knappem Höschen. Begleitet wurde sie von Comedian und Schauspieler Reggie Watts, der ebenfalls den dunklen Stil des Abends einhielt.

Unter den prominenten Gästen fehlte jedoch eine Person, die viele erwartet hatten: Doja Cats mutmaßlicher neuer Freund Joseph Quinn (30). Seit ein paar Monaten kursieren Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen der Sängerin und dem Stranger Things-Star. Die beiden wurden Anfang August mehrfach in London zusammen gesichtet. Dabei spazierten sie händchenhaltend durch das belebte Soho-Viertel. Ihr erstes öffentliches Auftreten fand kurz zuvor bei einem Date in einem Londoner Pub statt. Augenzeugen berichteten von einer entspannten, vertrauten Atmosphäre zwischen den beiden. Trotz dieser wiederholten Sichtungen blieben offizielle Beziehungsbestätigungen von Doja Cat oder dem britischen Schauspieler aus.

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

Getty Images Joseph Quinn im Juni 2024

