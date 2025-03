Doja Cat funkelt bei den Oscars 2025 wie ein Diamant

Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung in Los Angeles sorgte Doja Cat (29) für Aufsehen. Die Sängerin und Rapperin beeindruckte das Publikum mit einer atemberaubenden Performance des James-Bond-Klassikers "Diamonds Are Forever". Dabei trug sie ein spektakuläres, fast durchsichtiges Kleid, das mit über einer Million Swarovski-Kristallen besetzt war. Das maßgeschneiderte Outfit für den besonderen Anlass wurde von ihrem langjährigen kreativen Direktor Brett Alan Nelson entworfen. Doja Cat stand auf der Bühne im Rahmen eines James-Bond-Tributs, bei dem sie gemeinsam mit Lisa von Blackpink und der britischen Sängerin Raye auftrat. Die Musikerinnen sangen in einer beeindruckenden Abfolge die ikonischen Filmklassiker "Live and Let Die", "Diamonds Are Forever" und "Skyfall".

Doja Cat präsentierte nicht nur eine stimmgewaltige Show, sondern setzte auch auf visuelle Statements. Neben ihrem funkelnden Bühnenkostüm erschien sie bereits zuvor auf dem roten Teppich in einer glamourösen Leopardenrobe des Modehauses Balmain, die speziell für sie angefertigt wurde. Im Interview mit E! sprach sie über ihre Zusammenarbeit mit Lisa und Raye und verriet, wie viel Freude ihr die gemeinsame Vorbereitung bereitet habe. "Es war fantastisch, mit ihnen zu arbeiten. Sie sind talentiert und unglaublich süß", schwärmte sie über ihre Kolleginnen.

Doja Cat, deren bürgerlicher Name Amalaratna Zandile Dlamini lautet, hat sich in den letzten Jahren als eine der innovativsten und kühnsten Persönlichkeiten der Musik- und Modeszene etabliert. Bekannt für ihre extravaganten Auftritte und mutigen Outfits, ist sie immer wieder für Überraschungen gut. Ob bei großen Events wie den MTV Video Music Awards oder der Met Gala – sie zieht regelmäßig alle Blicke auf sich und lässt sich dabei nicht in eine Schublade stecken. Fans lieben an ihr nicht nur ihre musikalischen Hits wie "Kiss Me More" und "Paint the Town Red", sondern auch ihre Bereitschaft, mit Konventionen zu brechen und neue Wege zu gehen.

Getty Images Doja Cat, Raye und Lisa bei den Oscars im März 2025

Getty Images Doja Cat bei den Oscars 2025

