Brille und Bob: Doja Cat überrascht ihre Fans mit neuem Look

Da staunen die Fans von Doja Cat (29) nicht schlecht: Die Sängerin sieht auf einem neuen Selfie plötzlich total verändert aus! Zuletzt trug die "Say So"-Interpretin noch einen Buzzcut, der Schnappschuss auf X zeigt sie nun mit blondem Bob und Brille. Ihr Gesicht strahlt dabei ganz natürlich ohne Make-up. Und der neue Look kommt bei einigen Social-Media-Nutzern total gut an. "Das ist die natürlichste Version von Doja Cat – so wie sie als gewöhnliche Person aussehen könnte. Es lässt sie wirklich authentischer und menschlicher wirken", schreibt beispielsweise ein User unter dem Bild.

Es gibt aber nicht nur Lob für das veränderte Aussehen der Musikerin. In der Kommentarspalte häufen sich auch zahlreiche Memes. "Du siehst so aus, als hättest du die Polizei angerufen, weil ich meinen Hund in deiner Nachbarschaft ausgeführt habe!", heißt es zum Beispiel oder auch: "Aus welcher Ära ist diese Doja Cat? Sie sieht eher wie Doja Cats Mama aus." Außerdem witzelt ein Nutzer der Onlineplattform: "Das erinnert mich an eine dieser Fußballmütter!"

Auch an ihrem 29. Geburtstag zeigte sich die US-Amerikanerin experimentierfreudig, was ihr Erscheinungsbild betrifft. Sie begeisterte mit einer schwarzen, wilden Hochsteckfrisur samt Pony. Dazu kombinierte Doja einen dunklen Ledermantel und farblich abgestimmte Accessoires. Auch ihre Gäste kamen in schwarzer Montur, denn diese schien laut TMZ das Motto der Feier gewesen zu sein. Unter den geladenen Promis befanden sich Stars wie Hailey (28) und Justin Bieber (30) und Camila Cabello (27).

Getty Images Doja Cat, Musikerin

