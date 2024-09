Haben sich Doja Cat und Joseph Quinn etwa schon verlobt?

In den vergangenen Tagen brodelte die Gerüchteküche heftig, dass Doja Cat (28) und Joseph Quinn (30) sich nach kurzer Zeit bereits verlobt haben könnten. Die Spekulationen kamen auf, als die Sängerin während des iHeartRadio Music Festivals in Las Vegas mit einem verdächtigen Ring an ihrer linken Hand performte. Doch mit dem Ganzen räumte die "Kiss Me More"-Interpretin auf X nun direkt mal auf. "Nein, ich bin nicht verlobt, das ist ein David-Yurman-Ring ohne Steine", stellte Doja Cat klar.

Im August wurden Doja Cat und der Stranger Things-Star das erste Mal miteinander in Verbindung gebracht. Damals tauchten Fotos der Musikerin und des Schauspielers auf, die sie zusammen in einem Pub zeigten. Dabei wirkten die beiden sehr vertraut – sie konnten kaum die Finger voneinander lassen, wie The Sun dazu berichtete. Wenige Tage später wurden sie dann beim Händchenhalten in London erwischt. Offiziell bestätigt haben Doja Cat und Joseph ihre Liebe bisher aber noch nicht.

Dass sich Amala Ratna Zandile Dlamini, wie Doja Cat bürgerlich heißt, Joseph geangelt hat, dürfte für viele ihrer Fans aber nicht wirklich überraschend kommen. Bereits 2022 gestand die Rapperin, einen Crush auf den TV-Star zu haben. In einem TikTok-Video veröffentlichte Josephs "Stranger Things"-Co-Star Noah Schnapp (19) einen Chatverlauf mit der 28-Jährigen. In diesem fragte sie den Will-Byers-Darsteller: "Noah, kannst du Joseph sagen, dass er mir schreiben soll?" Daraufhin meinte dieser nur: "Slide in seine DMs!" Ob Doja das tatsächlich tat, behielt Noah allerdings für sich. Doch irgendwie müssen sie sich ja kennengelernt haben, denn Doja Cat darf ihren Crush nun wohl schließlich ihren Partner nennen.

Getty Images Joseph Quinn im Juni 2024

Getty Images Doja Cat im September 2024

