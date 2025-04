Krise mit Doja? Joseph Quinn auf Dating-App Raya gesichtet

Obwohl Schauspieler Joseph Quinn (31) seit mehreren Monaten mit der US-Rapperin Doja Cat (29) liiert ist, wurde er nun auf der exklusiven Dating-App Raya entdeckt. Das berichtet The Sun. Auf dem Profil, das zwei Bilder des Schauspielers zeigt, scheint Joseph neue Bekanntschaften zu suchen. Zuletzt wurden er und Doja gemeinsam bei einer Feier im Sunset Tower Hotel in Los Angeles gesehen, wo sich die beiden sichtlich vertraut zeigten. Offiziell bestätigten die beiden ihre Beziehung im August letzten Jahres bei einem Date in London.

Insider berichten jedoch, dass Joseph sich wohl offen für neue Kontakte zeige. Angesichts Dojas früherer Einstellung zu nicht-monogamen Beziehungen überrascht dies offenbar kaum. Bereits in der Vergangenheit zeigte sich die Sängerin gegenüber alternativen Beziehungsmodellen aufgeschlossen. Die beiden Stars wurden ursprünglich durch Josephs Stranger Things-Co-Star Noah Schnapp (20) bekannt gemacht. Allerdings sorgte dieser Kontakt für eine kleine Konfliktsituation, als Noah private Nachrichten von Doja veröffentlichte, woraufhin sie dies öffentlich kritisierte.

Karrieretechnisch steht Joseph eine spannende Reise bevor, denn er wird als George Harrison (✝58) in der lang erwarteten unter der Regie von Sam Mendes (59) zu sehen sein. Doja wurde über ihre romantischen Beziehungen immer wieder mit verschiedenen Prominenten in Verbindung gebracht, darunter Comedian J Cyrus und Rapper French Montana (40).

Getty Images Doja Cat bei den Oscars 2025

Getty Images Joseph Quinn, Schauspieler

