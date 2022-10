Deshalb geht Vanessa Mariposa so offen mit Magersucht um

Vanessa Mariposa (29) gewährt ehrliche Einblicke! Die Österreicherin ist eigentlich eher für ihre zahlreichen Teilnahmen an Trash-TV-Formaten bekannt. Von Ex on the Beach und Are You The One? bis zu Das Sommerhaus der Stars hat sie schon einiges abgegrast. Doch in dem neuen Format The Real Life - #nofilter lernt man eine andere Seite von ihr kennen. Statt nur über Dating zu sprechen, packte sie nun aus: Vanessa war stark magersüchtig!

In der vierten Folge von "The Real Life - #nofilter", abrufbar auf RTL+, kam sie auf ihre schwere Vergangenheit zu sprechen. Als sie jünger war, habe sie immer wie die schlanken Models im TV aussehen wollen – weswegen sie krank geworden ist. "Es ist ein ganz schreckliches Thema, deshalb gehe ich damit auch ganz offen um, weil es wichtig ist, den Mädels da draußen zu zeigen, dass jeder auf seine eigene Art schön ist", erklärte Vanessa und betonte, dass wahre Schönheit von innen komme.

"Schönheit bedeutet nicht, dass man mager ist. [...] Man sollte zufrieden sein mit dem, was man hat", führte die Reality-TV-Bekanntheit aus. In einer Klinik lernte Vanessa dann viel über Ernährung und begeisterte sich für Sport, was ihr letztendlich auch aus der Magersucht half.

Anzeige

S-thetic Vanessa Mariposa vor ihrer Dreifach-OP

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de