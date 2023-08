Harrison Ford unzufrieden: Dieses Tier trägt seinen Namen!

Das gefällt ihm gar nicht! Harrison Ford (81) wurde durch seine Rolle des Han Solo in der Star Wars-Reihe über Nacht weltberühmt. Zudem spielte er die titelgebende Figur in den Indiana Jones-Filmen. Mit dem finalen Teil der Reihe war er zuletzt wieder im Kino zu sehen. Doch so berühmt zu sein, hat auch Schattenseiten: Wissenschaftler benennen immer wieder neu entdeckte Tierarten nach ihm. Und darüber ist Harrison gar nicht so erfreut!

Eine neuentdeckte gelb-braune Schlangenart aus den Anden wurde nun Tachymenoides harrisonfordi genannt. "Die Wissenschaftler benennen immer wieder Tiere nach mir. Es sind aber immer nur welche, die den Kindern Angst machen. Ich verstehe das nicht. Ich verbringe meine Zeit damit, [...] meinen Basilikumpflanzen Gute-Nacht-Lieder vorzusingen, damit sie in der Dunkelheit keine Angst haben", scherzte der Schauspieler gegenüber Conservation International. Obwohl er sich geehrt fühle, wünsche er sich aber, dass freundlichere Kreaturen nach ihm benannt werden würden.

Dennoch weist er auch daraufhin, wie wichtig es ist, noch unbekannte Tierarten zu entdecken und zu erforschen. Neben seiner Schauspielkarriere setzt sich der Schauspieler sehr für den Umweltschutz ein und ist außerdem stellvertretender Vorsitzender einer gemeinnützigen Organisation. Im Gegensatz zu seiner Paraderolle des Indiana Jones mag der Schauspieler Schlangen jedoch. Neben der Schlangenart wurden außerdem noch eine Ameisen- und eine kalifornische Spinnenart nach Harrison benannt.

ActionPress Harrison Ford in "Indiana Jones und der Tempel des Todes"

Getty Images Harrison Ford bei der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in Berlin

Getty Images Harrison Ford, "Indiana Jones"-Star

