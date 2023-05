Ein letztes Mal: Harrison Ford bestätigt "Indiana Jones"-Aus

Eine Ära geht zu Ende. Seit 1981 spielt Harrison Ford (80) nun schon den Archäologen und Abenteurer Indiana Jones in der gleichnamigen Filmreihe. Insgesamt viermal konnte er seine Fans bereits in der Rolle begeistern. Im Juni soll dann der fünfte Teil "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in den Kinos erscheinen. Gleichzeitig wird der Film jedoch auch Harrisons letztes Abenteuer als Indiana Jones sein!

"Es ist der letzte Film der Reihe und es ist das letzte Mal, dass ich diesen Charakter spiele", gibt der Filmstar ganz offen im Interview mit Total Film zu. Zwar gibt es das Gerücht, dass Disney eine Serie zu dem schatzsuchenden Helden plane, doch Harrison betont, dass er darin nicht involviert sei, falls das Projekt umgesetzt werde.

Der Trailer deutete bereits an, dass der neue Film in verschiedenen Jahrzehnten spielen wird. Einige Szenen zeigen dabei einen jüngeren Indiana Jones in den 60ern. Dafür stand der 80-Jährige jedoch ebenfalls selbst vor der Kamera und wurde wohl per Computertechnik zurück in seine Jugend versetzt. Dabei handelt es sich um eine in Hollywood übliche Technik namens De-Aging.

