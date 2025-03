Gürtelrose: Harrison Ford muss seine Oscar-Teilnahme absagen

In der Nacht von Sonntag zu Montag werden in Los Angeles zum 97. Mal die Oscars vergeben. Neben den nominierten Stars und zahlreichen anderen Gästen wollte auch Harrison Ford (82) an der Veranstaltung teilnehmen und sein Lächeln auf dem roten Teppich zum Besten geben. Der Indiana Jones-Star muss die Verleihung in diesem Jahr allerdings ausfallen lassen. Wie People berichtet, leide der Schauspieler aktuell an einer Gürtelrose-Erkrankung, weshalb sein Team seinen Auftritt bei der Academy kurzfristig abgesagt habe. Harrison gehe es aber dennoch den Umständen entsprechend "gut".

Harrison wäre bei den diesjährigen Academy Awards nur als Gast zugange gewesen, da er selbst nicht für einen Oscar nominiert ist. Doch die Ehre wurde ihm im Laufe seiner Karriere bereits einmal zuteil. Der Filmstar wurde im Jahr 1986 für seine Darstellung des Detektivs John Book im Film "Der einzige Zeuge" für einen Goldjungen nominiert – und es blieb auch nur bei der Nominierung. Er wurde in dem Jahr nicht mit der Trophäe ausgezeichnet und ist seither auch kein weiteres Mal für die Auszeichnung vorgeschlagen worden.

In diesem Jahr dürfen sich unter anderem Hollywood-Größen wie Ralph Fiennes (62), Colman Domingo (55), Sebastian Stan (42), Timothée Chalamet (29) und Adrien Brody (51) über eine Oscar-Nominierung freuen. Die fünf Schauspieler ringen jeweils um die Auszeichnungen als bester Hauptdarsteller. Neben ihnen sind Demi Moore (62), Cynthia Erivo (38), Fernanda Torres, Karla Sofía Gascón und Mikey Madison in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" für einen Oscar nominiert. Die "Emilia Perez"-Darstellerin Karla schreibt damit Geschichte: Mit ihr ist erstmals eine Transfrau für die Auszeichnung nominiert.

Getty Images Harrison Ford im Jahr 2014 bei den Oscars

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler