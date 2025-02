Harrison Ford plant Rückzug: Mehr Zeit für Familie und Hobby

Harrison Ford (82) hat angekündigt, dass er sich in naher Zukunft aus der Schauspielerei zurückziehen möchte. In einem Video-Interview mit dem Wall Street Journal sprach der 82-jährige Hollywood-Star offen über seine Pläne, das Arbeiten vor der Kamera bald hinter sich zu lassen. "Ich möchte aufhören zu arbeiten", erklärte der Schauspieler, der aktuell in der Apple-TV+-Serie "Shrinking" und der Paramount+-Produktion "1923" zu sehen ist. Bevor er sein Karriereende einläutet, wolle er jedoch diese Projekte abschließen. Auf die Frage, was danach für ihn komme, verriet der Indiana Jones-Darsteller: "Ich möchte gerne mehr Zeit mit dem Fliegen und meiner Familie zu Hause verbringen."

Doch bevor Harrison Ford die Schauspielerei endgültig aufgibt, steht noch ein großes Filmprojekt an: Er übernimmt in "Captain America: Brave New World" die Rolle des US-Präsidenten Thaddeus Ross, die zuvor von dem verstorbenen William Hurt (74) verkörpert wurde. Besonders spannend für Marvel-Fans: Die Figur soll sich im Film auch in den "Red Hulk" verwandeln, ein Detail, das Ford bei Vertragsabschluss selbst noch nicht wusste. Über seine Beteiligung an einem Superhelden-Film sagte er: "Ich wollte schon immer in verschiedenen Genres für verschiedene Zielgruppen arbeiten. Ich habe großartige Schauspieler in diesen Filmen gesehen, die sichtlich Spaß hatten. Da dachte ich mir, warum nicht auch ich?"

Abseits des Rampenlichts hat Harrison Ford ein erfülltes Privatleben, zu dem auch seine Familie zählt. Der Schauspieler ist seit über einem Jahrzehnt mit Calista Flockhart (60) verheiratet, die er 2002 kennenlernte. Gemeinsam ziehen sie ihren Sohn Liam groß, den Ford adoptiert hat. Neben Liam hat der Hollywood-Star vier weitere Kinder aus früheren Beziehungen. Mit seiner Leidenschaft für das Fliegen verbindet Ford zudem ein interessantes Hobby, das ihm schon oft Momente der Ruhe und Entspannung verschafft hat. "Es gibt Dinge in meinem Leben, die nichts mit Filmen zu tun haben", betonte er und ließ durchblicken, dass er sich auf die bevorstehende Lebensphase ohne Dreharbeiten freut.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford bei der Premiere von "Shrinking" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford und Calista Flockhart im Januar 2024

Anzeige Anzeige