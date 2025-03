Darum liebt Harrison Ford es, in Western-Filmen mitzuspielen

Indiana Jones-Star Harrison Ford (82) hat bei der Premiere der zweiten Staffel der Serie "1923" in Los Angeles offenbart, warum ihm Western-Drehs ganz besonders am Herzen liegen. Der Hollywood-Star, der die Rolle des Jacob Dutton spielt und von seinen Kollegen am Set sehr geschätzt wird, erklärte, dass er vor allem die "physische Natur des Geschichtenerzählens" und die Arbeit in natürlichen Umgebungen an diesen Drehorten liebe. Im Gespräch mit Hollywood Reporter betonte er: "Meistens ist es eine Art altmodisches Filmemachen, kein CGI oder sehr wenig CGI – ein bisschen, um den Schauplatz zu verschönern." Für ihn sei es essenzielles, traditionelles Geschichtenerzählen, das ihn tief beeindrucke.

Die Serie "1923", ein Spin-off des Erfolgsformats "Yellowstone", bringt Harrison zurück zu einem Genre, mit dem er bereits in der Vergangenheit immer wieder Erfolge gefeiert hat. Der Schauspieler war nicht nur im Science-Fiction-Western "Cowboys & Aliens" zu sehen, sondern auch in Klassikern wie "Ein Rabbi im Wilden Westen" oder "Journey to Shiloh". Zwar schlägt Harrisons Herz vor allem für Western, seine Vielseitigkeit beweist er allerdings auch in modernen Blockbustern. Der 82-Jährige ist aktuell in der Comicverfilmung "Captain America 4: Brave New World" dabei, wo er den Präsidenten Thaddeus Ross spielt, der später zum Roten Hulk wird – eine Rolle, die sich stark von seinen eher bodenständigen Figuren in Western unterscheidet.

Schon früh in seiner Karriere zeigte Harrison eine Vorliebe für intensive, immersive Rollen. Als Vater von fünf Kindern und begeisterter Pilot hat er bislang stets eine Balance zwischen beruflichen und privaten Interessen gefunden. Privat ist er seit 2010 mit seiner dritten Ehefrau Calista Flockhart (60) verheiratet. Neben seiner Liebe zur Familie, zum Fliegen und seiner Schauspielkarriere ist er für sein Umwelt-Engagement bekannt. Es überrascht also wenig, dass ihn die Arbeit an Western-Filmen, die oft in der freien Natur stattfinden, besonders begeistert.

NRP/MEGA Harrison Ford als Jacob Dutton in "1923" in Montana

Getty Images Harrison Ford und Calista Flockhart im Januar 2024

