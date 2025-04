Nach Gürtelrose: Harrison Ford ist offenbar wieder fit

Harrison Ford (82) ist nach seiner kürzlichen Erkrankung erstmals wieder öffentlich gesichtet worden. Der "Indiana Jones"-Darsteller hatte Anfang des Monats seine Teilnahme an den Oscars absagen müssen, da er an Gürtelrose erkrankt war, wie Entertainment Tonight berichtete. Nun wurde Harrison nach der Landung mit seinem Privatjet am Flughafen von Los Angeles fotografiert. Trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen wirkte der 82-Jährige auf Bildern, die Hello! vorliegen, entspannt und gesund. Im lässigen Look aus Jeans, einem blauen Hemd und Sonnenbrille trug er sein Gepäck selbst und machte einen guten Eindruck, auch wenn er dieses Mal ohne seine Frau Calista Flockhart (60) unterwegs war.

Während Harrison zuletzt auf seiner Ranch in Wyoming Ruhe fand, verbringt Calista aktuell viel Zeit an der Ostküste. Die Schauspielerin steht dort für eine Off-Broadway-Inszenierung von "Curse of the Starving Class" bis Anfang April auf der Bühne. Harrison und Calista besitzen in Wyoming ein großzügiges Anwesen, das ihnen sowohl Abgeschiedenheit als auch genug Platz für Familie und Freunde bietet. Die Ranch, die sich im malerischen Jackson Hole befindet, grenzt zudem an ein Naturreservat. Für dieses hatte der Schauspieler einen Teil seines ursprünglich erworbenen Landes verkauft – und trägt so zur Erhaltung der Umgebung bei.

Der Schauspieler, der sowohl für seine Rollen in Star Wars als auch als Abenteurer Indiana Jones bekannt ist, hat in der Vergangenheit oft von seiner Liebe zur Natur und zur Fliegerei gesprochen. In einem Interview erklärte er gegenüber Hello!, dass er auf seiner Ranch besonders die Freiheit genieße, einfach in die Natur zu gehen oder mit einem seiner Flugzeuge zu fliegen. "Wenn meine Aufgaben erledigt sind und das Wetter gut ist, gehe ich entweder in den Wald, arbeite ein bisschen oder lasse den Tag in der Luft ausklingen", sagte er. Diese bodenständige Lebensweise scheint auch Teil seines Erholungsprozesses gewesen zu sein, der ihn nun wieder gesund und voller Energie nach Los Angeles zurückkehren ließ.

Getty Images Harrison Ford und seine Frau Calista Flockhart bei den Emmys, Januar 2024

Getty Images Harrison Ford, Schauspieler

