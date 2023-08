Neu-Mama Rumer Willis fühlt sich so schön wie noch nie!

Rumer Willis (35) strahlt! Die Tochter von Bruce Willis (68) und Demi Moore (60) hatte Ende April zum ersten Mal ein Kind auf der Welt begrüßen dürfen: Tochter Louetta. Seitdem lässt die Schauspielerin ihre Fans immer wieder an ihrem neuen Alltag teilhaben und scheut auch vor intimen Einblicken nicht zurück. An ihrem Geburtstag nimmt sich Rumer nun Zeit, ihren neuen Lebensabschnitt zu reflektieren.

"Dieses vergangene Jahr hat so viel Wachstum mit sich gebracht, so viele Herausforderungen und Ängste, die es zu überwinden galt, aber auch mehr Freude, als ich mir je hätte vorstellen können", schreibt die 34-Jährige an ihrem Geburtstag auf Instagram zu einem Selfie, auf dem sie ihrem Töchterchen gerade die Brust gibt. Insgesamt fühle sich Rumer nun wohler in ihrer Haut und sei selbstbewusster: "Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so schön gefühlt."

Schon vor einigen Tagen zeigte die frischgebackene Mama, dass sie sich in ihrer neuen Rolle pudelwohl fühlt. Auch kleine Veränderungen an ihrem Körper stören sie gar nicht: "Dieser Körper, den ich so viele Jahre lang versucht habe, so zu formen und zu gestalten [...], ist ein wenig weicher und runder und wackelig und anders, und das ist in Ordnung", gestand sie zu einem Nackt-Selfie.

Instagram / rumerwillis Bruce Willis und Rumer Willis mit ihrer Tochter im Juni 2023

rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta

Instagram / rumerwillis Rumer Willis im August 2023

