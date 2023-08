"Dankbar": Rumer Wills präsentiert nackten After-Baby-Body!

Rumer Willis (34) lernt ihren Körper zu lieben! Ende April wurde die Tochter von Bruce Willis (68) und Demi Moore (60) erstmals Mama. Töchterchen Louetta ist seither ihr ganzer Stolz. Im Netz gewährt die Schauspielerin ab und an Einblicke in ihren Alltag mit Nachwuchs. Zudem meldet sich Rumer auch mit ehrlichen Updates. Nach der Geburt zeigt sie nun ihren After-Baby-Body – und sendet dazu eine starke Message!

Rumer zeigt sich so, wie sie ist. Via Instagram teilt sie einen Schnappschuss, für den sie die Hüllen fallen lässt – lediglich ihre Arme verdecken ihre Brüste. "Dieser Körper, den ich so viele Jahre lang versucht habe, so zu formen und zu gestalten [...], ist ein wenig weicher und runder und wackelig und anders, und das ist in Ordnung", stellt die 34-Jährige zu der Aufnahme klar. Sie sei ihrem Körper dankbar für alles, was er getan hat. "Mein Körper hat einen Menschen aus dem Nichts erschaffen", schwärmt Rumer weiter.

Als frischgebackene Mama fühlt sich Rumer in ihrer Haut augenscheinlich pudelwohl. So postete sie vor einigen Tagen ein Foto von sich, auf dem sie total lässig mit einer großen Sonnenbrille, wilder Mähne und im engen Top posiert. "Ich bin in meiner 'Heißen-Mama-Ära'", schrieb sie dazu.

Instagram / rumerwillis Bruce Willis und Rumer Willis mit ihrer Tochter im Juni 2023

rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta

Instagram / rumerwillis Rumer Willis, Schauspielerin

