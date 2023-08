Simone Thomallas Ex Silvio Heinevetter soll Vater werden!

Was ist an den Gerüchten dran? Vor etwa zwei Jahren hatten Silvio Heinevetter (38) und seine damalige Freundin Simone Thomalla (58) bekannt gegeben, dass sie nach zwölf gemeinsamen Jahren wieder getrennte Wege gehen. Seitdem war es recht still um das Liebesleben des Profisportlers geworden – bis schließlich im Januar dieses Jahres überraschende Liebes-News die Runde machten: Der gebürtige Thüringer ist wieder verliebt! Gehen er und seine Antonia nun den nächsten Schritt in ihrer Beziehung? Angeblich soll Silvio Papa werden!

Das will jetzt Bild erfahren haben: Der 38-Jährige und die Studentin sollen ihr erstes gemeinsames Kind erwarten! Weder Silvio noch seine Antonia äußerten sich bis dato zu den Schwangerschaftsgerüchten. Auch Simone soll bereits von den Baby-News wissen, hüllt sich allerdings ebenfalls in Schweigen.

Bei einer Benefizgala der Kinderstiftung von Matthias Ginter (29) in Freiburg feierten Silvio und seine Liebste ihren ersten öffentlichen Auftritt. Mit genaueren Details zu der neuen Frau an seiner Seite hält er sich allerdings zurück. Angeblich soll Antonia aus Kassel kommen – dort in der Nähe sollen sich die beiden Turteltauben auch kennen und lieben gelernt haben.

Sebastian Gabsch / Future Image / Action Press Simone Thomalla und Silvio Heinevetter 2019

Getty Images Silvio Heinevetter und Simone Thomalla 2010

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla, 2020

