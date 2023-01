Nach Simone-Trennung: Silvio Heinevetter ist frisch verliebt

Silvio Heinevetter (38) scheint wieder auf Wolke sieben zu schweben. Im September 2021 hatten der Profisportler und seine damalige Freundin Simone Thomalla (57) bekannt gegeben, dass sie nach 12 gemeinsamen Jahren wieder getrennte Wege gehen. Seitdem war es still um das Liebesleben des gebürtigen Thüringers geworden. Doch nun scheint er wieder in festen Händen zu sein. Bei einer Gala erschien Silvio nun in weiblicher Begleitung.

Wie die Bunte nun berichtete, kam der 38-Jährige vor einigen Tagen zu der Benefizgala der Kinderstiftung von Matthias Ginter (29) in Freiburg nicht allein. Begleitet wurde er von einer hübschen Blondine. "Sie heißt Antonia", verriet Silvio überglücklich. Mehr wollte er dann allerdings nicht über die neue Frau an seiner Seite preisgeben. Angeblich soll seine neue Freundin eine Studentin aus Kassel sein – dort in der Nähe haben sich die beiden Turteltauben auch angeblich kennen und lieben gelernt.

Auch über sein Verhältnis zu seiner einstigen Liebsten Simone verlor der Handballer einige Worte. "Natürlich sind wir in Kontakt. Wenn man fast 13 Jahre wie wir zusammen war, ist das ganz normal", schilderte Silvio. Zwischen dem Ex-Paar scheint es allerdings kein böses Blut zu geben. So soll er der Schauspielerin ihre neue Liebe mit dem italienischen DJ Nicolino Hermano auch von Herzen gönnen.

Getty Images Silvio Heinevetter und Simone Thomalla 2010

Getty Images Silvio Heinevetter im November 2020

Sebastian Gabsch / Future Image / Action Press Simone Thomalla und Silvio Heinevetter 2019

