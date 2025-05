Silvio Heinevetter postet niedlichen Schnappschuss mit Sohn

Im März vergangenen Jahres wurde Silvio Heinevetter (40) zum ersten Mal Papa. Seinen Nachwuchs hält der ehemalige Handball-Profi aber strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt macht er eine kleine Ausnahme. In seiner Instagram-Story teilt er ein Bild, auf dem er und sein Söhnchen Oscar Hugo Hand in Hand über eine Wiese schlendern. Das Foto lässt der Sportler unkommentiert, aber für seine Fans dürfte es ein echtes Highlight sein, denn es ist das erste Mal, dass sie den Kleinen so richtig zu Gesicht bekommen – wenn auch nur von hinten. Kurz nach der Geburt zeigte Silvio sich lediglich einmal mit der Babytrage umgeschnallt, nun müsste Oscar aber schon über ein Jahr alt sein und entdeckt die Welt offenbar auf eigenen Beinen.

Mutter seines Kindes ist Silvios Partnerin Antonia Alberding. Die beiden gaben sich mittlerweile sogar das Jawort, wie der frühere Nationaltorwart vergangenes Jahr zu Gast auf dem MDR Riverboat verriet. In der Sendung plauderte er auch ein paar Details zu seiner Beziehung aus – unter anderem, wie er seine Liebste kennenlernte. "Ich habe meine Frau bei einem Gastspiel in Melsungen kennengelernt und sie schnell geheiratet. Ich habe sie in einer Kneipe kennengelernt und hatte sofort das Gefühl, das passt ganz gut", verriet Silvio. Ihr kleiner Sohn hat das Leben des Paares dann wohl ordentlich auf den Kopf gestellt: "Der Tagesablauf ist ganz anders, kein Ausschlafen mehr. Ich könnte mir nicht vorstellen, Sonntagabend um 23 Uhr Wäsche zu machen, da liege ich bereits im Bett."

Dass Silvio sein Leben so privat hält, war nicht immer so. Eine wesentlich öffentlichere Beziehung führte er mit Simone Thomalla (60). Ganze zwölf Jahre waren die beiden ein Paar, bis sie im September 2021 getrennte Wege gingen. Das Verhältnis schien aber auch nach der Trennung noch gut zu sein. Gegenüber Bild betonte Simone, dass die beiden Freunde bleiben wollen. Die Schauspielerin ließ es sich deshalb auch nicht nehmen, ihrem Ex in einem späteren Interview mit dem Magazin zum Babyglück zu gratulieren. "Herzlichen Glückwunsch, dem Langschläfer", schmunzelte sie liebevoll.

Getty Images Silvio Heinevetter, Sportler

Getty Images Simone Thomalla und Silvio Heinevetter, 2012

