Hat Simone Thomalla (56) ihr Liebes-Aus mit Silvio Heinevetter (37) inzwischen verkraftet? Im September 2021 verkündeten die beiden überraschend: Die deutsche Schauspielerin und der Sportler haben sich getrennt. Nach 13 gemeinsamen Jahren hatte das Paar beschlossen, fortan getrennte Wege zu gehen. Böses Blut gab es wohl nicht zwischen ihnen. Als sich der Handballer wenig später den Schlag den Star-Sieg sicherte, gratulierte seine ehemalige Partnerin ihm beispielsweise. Wie steht Simone heute zu ihrem Ex-Partner Silvio?

Gegenüber der Gala verriet die deutsche TV-Bekanntheit nun: "13 Jahre verarbeite ich nicht innerhalb von ein paar Wochen. So wie es ist, ist es richtig, aber es braucht eben seine Zeit." Zu Silvio hätte sie nach der Trennung nach wie vor ein gutes Verhältnis. Aktuell genieße sie ihr Leben als Single. Besonders deshalb, weil sie in der Vergangenheit nie so wirklich lange alleine gewesen sei. Aber wäre Simone grundsätzlich dennoch bereit für eine neue Liebe?

"Ich muss mich jetzt nicht unbedingt in die nächste Beziehung stürzen, es sei denn, Mr. Right steht morgen vor mir", erklärte die Mutter von Sophia Thomalla (32). Ihre Tochter hat nach dem Beziehungsende trotzdem noch Kontakt zu Silvio. Simone störe das aber nicht. "Es gibt keinen Grund, es ihr zu verbieten", stellte die 56-Jährige abschließend klar.

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla im März 2022

Instagram / heinevetter12 Silvio Heinevetter im Januar 2022

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Februar 2022

