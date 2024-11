Handballer Silvio Heinevetter hat seine Partnerin geheiratet

Silvio Heinevetter (40) plaudert bei MDR Riverboat gegenüber Let's Dance-Star Joachim Llambi (60) aus dem Nähkästchen – auch was sein Privatleben betrifft. Denn in diesem gab es in letzter Zeit einige Veränderungen. "Ich bin verheiratet und habe einen Sohn", lacht der Handballer und führt weiter aus: "Der Tagesablauf ist ganz anders, kein Ausschlafen mehr. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, Sonntagabend um 23 Uhr Wäsche zu machen, da liege ich jetzt bereits im Bett."

Gegenüber dem Moderator verrät Silvio außerdem, wie das erste Aufeinandertreffen von ihm und seiner Liebsten ablief. "Ich habe meine Frau bei meinem Gastspiel in Melsungen kennengelernt und sie schnell geheiratet. Ich habe sie in einer Kneipe kennengelernt und hatte sofort das Gefühl, das passt ganz gut", scherzt er fröhlich. Weitere Einblicke gibt er aber nicht.

Dass der Sportler Details über sein Privatleben enthüllt, kommt sonst eher selten vor. Auch Anfang des Jahres wurde lange spekuliert, was die Geburt seines Sohnes anbelangt. Dann gab es jedoch eine offizielle Bestätigung des 40-Jährigen auf Instagram: In seiner Story teilte der Familienvater ganz lässig ein Foto mit seinem Baby, das sich in einer Tragetasche an seine Brust kuschelte. Den Schnappschuss kommentierte Silvio nicht weiter und ließ das Bild für sich sprechen.

Anzeige Anzeige

Instagram / heinevetter12 Silvio Heinevetter mit seinem Baby, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Silvio Heinevetter, Sportler

Anzeige Anzeige