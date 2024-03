Nach Spekulationen: Silvio Heinevetter ist Vater geworden!

Silvio Heinevetter (39) hat allen Grund zur Freude! Im vergangenen August kursierten Gerüchte, dass der Handballspieler und seine Partnerin Antonia ihr erstes gemeinsames Kind erwarten würden. Eine offizielle Bestätigung gab es jedoch nie. Nun verkündet der Profisportler stolz: Er ist tatsächlich Vater geworden. In seiner Instagram-Story teilt er ein Foto, auf dem er sein kleines Baby in einer Trage vor seiner Brust geschnallt hat. Lässig nippt der 39-Jährige an seinem Kaffee, während er in die Kamera blickt.

Weitere Details zu seinem Nachwuchs hat Silvio bisher jedoch nicht preisgegeben. Sein Privatleben hält der Torwart des Vereins TVB 1898 Stuttgart fern vom Rampenlicht. Auch seine Frau Antonia sieht man nur selten auf Events mit ihm. Anfang 2023 hatte er die Beziehung mit seiner Liebsten öffentlich gemacht. Seit dem vergangenen Oktober sind die beiden miteinander verheiratet. In einer romantischen Zeremonie im Rathaus in Kassel gaben sie sich das standesamtliche Jawort. Offizielle Fotos von dem großen Tag gibt es jedoch nicht.

Vor seiner Beziehung mit Antonia war Silvio zwölf Jahre lang mit der Schauspielerin Simone Thomalla (58) liiert. Im Jahr 2021 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Trotz des Liebes-Aus scheint zwischen der "Auf den Hund gekommen"-Darstellerin und dem Sportler kein böses Blut zu fließen. Nachdem die Gerüchte um Silvios Vaterschaft publik wurden, gratulierte Simone ihrem Ex öffentlich. "Herzlichen Glückwunsch, dem Langschläfer!", erklärte sie in einem Interview mit Bild.

Tamara Bieber Silvio Heinevetter, Handballer

Sebastian Gabsch / Future Image / Action Press Simone Thomalla und Silvio Heinevetter 2019

