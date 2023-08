Chad Michael Murray und Sarah Roemers Baby ist auf der Welt!

Was für schöne Nachrichten! Chad Michael Murray (41) und Sarah Roemer (38) sind bereits seit rund acht Jahren verheiratet und stolze Eltern: Kurz nach ihrer Hochzeit kam der erste Sohn des One Tree Hill-Stars und seiner Liebsten auf die Welt, zwei Jahre später ihre Tochter. Vergangenen Monat verkündeten die beiden dann überglücklich, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Und nun ist es auch schon so weit: Chad und Sarahs drittes Kind ist da!

Die frohe Botschaft teilt die frisch gebackene Dreifachmama nun via Instagram mit. Auf einem niedlichen Foto ist das Beinchen ihres Babys zu sehen, auf dem sich ein herzförmiges Muttermal erkennen lässt. "Unser kleines Mädchen ist letzte Woche mit einem Herz am Knöchel angekommen", freut sich Sarah und fügt hinzu: "Wir sind so verliebt! Wir saugen all die schönen Babymomente auf, die viel zu schnell vorbeigehen."

Unter dem Beitrag gratulieren dem Paar zahlreiche Fans und Freunde zu ihrem dritten Baby-Glück und sind wohl ganz entzückt von dem besonderen Herz-Muttermal. "Wie süß das Geburtsmal ist! Herzlichen Glückwunsch an euch beide", kommentiert ein User. Ein weiterer schlägt vor: "Du solltest dir an der gleichen Stelle wie sie ein passendes Tattoo-Muttermal stechen lassen."

Anzeige

Instagram / rooeemer Beinchen von Sarah Roemers Tochter

Anzeige

Getty Images Sarah Roemer und Chad Michael Murray, 2016

Anzeige

Getty Images Chad Michael Murray bei den CMT Music Awards, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de