Chad Michael Murray wollte Schauspielerei fast hinschmeißen

Chad Michael Murray (43) hat enthüllt, dass er kurz davor war, Hollywood nach seinem Durchbruch in One Tree Hill den Rücken zu kehren. Der Schauspieler gab zu, dass er "hundertprozentig" aus dem Rampenlicht habe verschwinden wollen, nachdem er durch seine Rolle in der beliebten Serie berühmt geworden war. In einem Gespräch mit dem Magazin Interview erklärte Chad, dass der plötzliche Ruhm und der damit verbundene Druck ihn dazu gebracht hätten, seine Karriere zu überdenken. Er erzählte: "Ich konnte einfach nicht mehr weitermachen und war bereit, alles hinzuschmeißen."

Chad erläuterte, dass die Jahre zwischen 18 und 25 für jeden jungen Menschen prägend seien, besonders, wenn man in der Öffentlichkeit stünde. "Man macht Fehler, und wenn dann so viele Augen auf einen gerichtet sind, wird es schwierig", sagte er. Er habe es schwierig gefunden, mit der ständigen Aufmerksamkeit umzugehen, und hätte sich unwohl dabei gefühlt, in der Öffentlichkeit erkannt zu werden. "Selbst der Gang zum Supermarkt wurde zur Herausforderung, weil ich dachte, die Leute reden negativ über mich", gab er zu. Diese negativen Gedanken hätten dazu geführt, dass er sich eine Zeit lang aus dem Showbusiness habe zurückziehen wollen.

Heute habe Chad seine Prioritäten neu gesetzt und konzentriere sich auf seine Familie. Seit 2015 ist er mit der Schauspielerin Sarah Roemer (40) verheiratet, und gemeinsam haben sie drei Kinder. "Mein Ziel im Leben ist es, ein großartiger Vater und Ehemann zu sein", betonte er im Interview. Die Familie plane derzeit einen Umzug in seine Heimatstadt Buffalo. "Wir haben gerade ein Haus in Buffalo gekauft und ziehen dort ein", erzählte Chad begeistert. Besonders freue er sich darauf, die Feiertage mit seinen Kindern zu verbringen. "Ich stehe voll auf Clark Griswold", scherzte er und spielte damit auf seine Leidenschaft für üppige Weihnachtsdekorationen an. Er erzählt, dass seine Familie ihm Halt gebe und ihn geerdet halte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Roemer und Chad Michael Murray, 2016

Anzeige Anzeige

Frederick M. Brown/GettyImages Schauspieler Chad Michael Murray, 2003

Anzeige Anzeige