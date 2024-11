Chad Michael Murray über seinen neuen Netflix-Weihnachtsfilm

In dem neuen Weihnachtsfilm "The Merry Gentlemen", der seit kurzem auf Netflix verfügbar ist, spielen Britt Robertson (34) und Chad Michael Murray (43) die Hauptrollen. Im Interview mit Deadline erzählten sie von den Dreharbeiten. Schon im Gespräch wurde ihre entspannte und humorvolle Dynamik offensichtlich, die sich auch positiv auf die Liebesgeschichte ihrer Rollen auswirkte. Besonders eine lustige Szene, in der sich die beiden in einer Girlande verheddern, sorgte am Set für viele Lacher und erforderte mehrere Anläufe, um sie perfekt einzufangen.

Die Handlung dreht sich um Ashley, eine Tänzerin, die unerwartet entlassen wird und in ihr kleines Heimatdorf zurückkehrt. Dort stellt sie fest, dass das Veranstaltungszentrum ihrer Eltern, "The Rhythm Room", finanzielle Probleme hat. Zusammen mit Luke, dargestellt von Chad, entwickelt Ashley den Plan einer weihnachtlichen Revue mit männlichen Tänzern, um das Interesse an "The Rhythm Room" zu wecken. Der Film vereint heiße Tanzszenen mit einer einfühlsamen Romanze, die den typischen Weihnachtszauber entfacht. Chad erwähnte, er habe sich ein wenig von Magic Mike inspirieren lassen und lobte das Team dafür, den Spagat zwischen einem klassischen Weihnachtsfilm und den sexy Tanzszenen geschafft zu haben.

Chad und Britt sind keine Unbekannten in Hollywood. Chad, der bald im zweiten Teil von "Freaky Friday" zu sehen sein wird, erlangte durch seine Rolle in der Serie "One Tree Hill" internationale Bekanntheit und hat seitdem in zahlreichen Filmen und Serien mitgewirkt. Britt spielte in Produktionen wie "Life Unexpected" und "Tomorrowland" mit. Fans der Schauspielerin können sich zudem freuen, da Gerüchte kursieren, dass sie in einem weiteren Weihnachtsfilm namens "Love Unexpected" dabei sein werde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Britt Robertson, "The Merry Gentlemen" Screening, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Britt Robertson in den Sony Studios in LA im Mai 2019

Anzeige Anzeige