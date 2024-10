Ho, ho, ho: Chad Michael Murray heizt in Weihnachtsfilm ein

Chad Michael Murray (43) hat es immer noch drauf, seine Fans zum Kreischen zu bringen. Der Schauspieler will offenbar dieses Jahr für ein besonders heißes Weihnachtsfest sorgen: In seinem neuen Netflix-Film "The Merry Gentlemen" schlüpft der One Tree Hill-Star in die Rolle eines Striptease-Tänzers, um das Weihnachtsfest zu retten. Und dafür lässt er die Hüllen fallen, zumindest obenrum. In einem ersten Ausschnitt des Streifens tanzt Chad und lässt dabei seine Muskeln spielen. Nicht wirklich typisch für einen Weihnachtsfilm. Doch Chad findet gegenüber der Netflix-Seite Tudum: "Wir müssen die Dinge ein wenig verändern und an die Grenzen gehen."

Der Film verspricht eine Mischung aus herzerwärmender Romantik, festlicher Stimmung und überraschend heißen Tanzeinlagen – was eine nette Abwechslung sein könnte. "Wir wollten das Genre ein wenig aufmischen und die Grenzen erweitern", berichtet der "A Cinderella Story"-Star dem Magazin dazu. "The Merry Gentlemen" soll die klassischen weihnachtlichen Themen mit etwas Humor aufgreifen. "Es ist ein schmaler Grat, einen Weihnachtsfilm mit Striptease zu kombinieren und es trotzdem funktionieren zu lassen", gestand Chad dazu vor wenigen Tagen gegenüber People. "The Merry Gentlemen" soll am 20. November auf der Streaming-Plattform anlaufen – etwas müssen sich die Fans also noch gedulden.

Chad ist bereits seit über 20 Jahren im Schauspielgeschäft tätig. Der große Durchbruch gelang ihm ab 2003 mit seiner Rolle des Lucas Scott in "One Tree Hill". Sechs Jahre verkörperte er die Rolle. Danach sorgte er in Filmen wie "A Cinderella Story" mit Hilary Duff (37) oder in "Freaky Friday" an der Seite von Lindsay Lohan (38) und Jamie Lee Curtis (65) für Kreischalarm. Letzterer bekommt sogar einen zweiten Teil – und Chad ist auch mit von der Partie. "Jake ist zurück, Baby", verkündete er Ende Juli stolz auf Instagram zu einem Bild, das ihn in seiner Rolle auf einem Motorrad zeigte.

Getty Images Chad Michael Murray auf einer Oscar-Gala 2017 in Los Angeles

Getty Images Chad Michael Murray, Schauspieler

