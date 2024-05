Chad Michael Murray bereit für "Freaky Friday"-Fortsetzung!

Chad Michael Murray (42) war 2003 zusammen mit Lindsay Lohan (37) und Jamie Lee Curtis (65) Teil des erfolgreichen Films "Freaky Friday". Mehr als zwanzig Jahre nach der Veröffentlichung soll die Geschichte nun weitergehen. In der Komödie geht es um eine Mutter und Tochter, die durch einen magischen Glückskeks die Körper tauschen. Die beiden Schauspielerinnen haben die Fortsetzung bereits bestätigt. Passend dazu offenbart Chad im E! News-Interview, der die Rolle des Jake spielte, dass er Lust hätte, Teil davon zu sein: "Wenn es über meine Figur eine Geschichte zu erzählen gibt, wäre ich sofort dabei!"

Chad wünscht sich eine Rückkehr ans Set offenbar sehr: "Am meisten würde ich mich über das Wiedersehen mit Jamie und Lindsay freuen. Ich will die Energie sehen, die Jamie mit zu den Dreharbeiten bringt." 2003 habe er viel von seiner Schauspielkollegin gelernt: "Wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich mich einfach einklinken." Noch ist unklar, ob Chad ein Teil der Fortsetzung sein wird. In "Freaky Friday" spielte er damals einen jungen Teenager, der zu Beginn die Tochter mochte. Allerdings verlor er nach dem Körpertausch das Interesse an ihr und wollte die Mutter kennenlernen.

Sowohl beruflich als auch privat läuft es für den Schauspieler gerade super: Im August des vergangenen Jahres wurde er zum dritten Mal Papa. Zusammen mit seiner Frau Sarah Roemer (39) hat er schon eine Tochter und einen Sohn. Seit über acht Jahren sind die beiden mittlerweile verheiratet und genießen das gemeinsame Familienleben. Sie lernten sich 2014 am Set von der TV-Serie "Chosen" kennen und lieben.

Lindsay Lohan und Chad Michael Murray in "Freaky Friday"

Getty Images Chad Michael Murray und Sarah Roemer, 2023

