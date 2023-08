Sylvie Meis moderiert "Love Island"-Liveshow nicht alleine!

Bald ist es so weit! In wenigen Wochen startet die neue Staffel von Love Island. In diesem Jahr dürfen sich Fans ab dem 11. September wie jedes Jahr über Flirts, Dramen, Eifersucht und vielleicht die große Liebe freuen. Doch es wird in diesem Jahr einige spannende Neuerungen geben: Moderatorin Sylvie Meis (45) wird die Villa für die Islander in einer Liveshow eröffnen. Und dafür holt sich Sylvie prominente Unterstützung!

"Ich werde die Liveshows auch nicht alleine machen. Ich werde eine Co-Moderations-Granate an meiner Seite haben", verrät die Niederländerin Promiflash. Wer sie unterstützen wird, dürfe sie allerdings noch nicht verraten. "Die anderen Sendungen mache ich tatsächlich alleine, wie man es gewohnt ist", erklärt Sylvie weiter. Auf eine Sache ist sie besonders stolz, wie sie gegenüber Promiflash äußert: "Da wir wirklich die erste Datingshow in Deutschland mit Liveshows sind, freue ich mich natürlich umso mehr, dass ich das machen darf."

Doch die wöchentlichen Liveshows sind nicht die einzige Neuheit der diesjährigen "Love Island"-Staffel! In der RTL2-Pressemitteilung heißt es: "Nach dem Motto 'Power to the Zuschauer' können die Zuschauer die Liebesgeschichte der Islander intensiver und interaktiver als je zuvor mitschreiben."

