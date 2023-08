Schon bald: Dann beginnt die neue "Love Island"-Staffel!

Endlich hat das Warten ein Ende! In der beliebten Kuppelshow Love Island geht es jedes Jahr aufs Neue ganz schön heiß her! In der Sendung haben schon so einige Paare zusammengefunden. Mittlerweile wird die Show nicht mehr von Jana Ina Zarrella (46), sondern von Sylvie Meis (45) moderiert. Auch in der kommenden achten Staffel soll die Blondine wieder durch das Programm führen. Doch wann geht es wieder los? Nun steht endlich der Starttermin für die neue "Love Island"-Staffel fest!

"Love Island" soll schon am Montag, den 11. September, in die nächste Runde gehen – wie Bild berichtet. Eigentlich sollte die achte Staffel bereits im vergangenen Jahr erscheinen. Doch die Macher hatten eine längere Pause angekündigt, um das Format als Jahreshighlight zu erhalten – demnach läuft "Love Island" mittlerweile nur noch einmal jährlich.

Auf Instagram veröffentlichte der offizielle Account der Sendung bereits einen ersten Teaser der neuen Folgen! Darin kündigt Sylvie verheißungsvoll an: "Die Königsklasse des Datings ist zurück." Am Ende ist zudem ein Hottie in einem rosafarbenen Anzug zu sehen. Ob es sich dabei wohl um den ersten Kandidaten handelt?

