Helene Fischer hat nach ihrem Unfall eine Narbe auf der Nase

Hat dieser Unfall Spuren hinterlassen? Im Juni war es bei einem Konzert von Helene Fischer (39) zu einem fiesen Vorfall gekommen: Bei einem Stunt war die Musikerin mit der Nase gegen das Trapez gestoßen – und hatte den Auftritt anschließend mit blutüberströmtem Gesicht abbrechen müssen. Die Sängerin gab später aber Entwarnung und erklärte, ihr gehe es gut. Doch offenbar hat der Sturz eine Narbe in Helenes Gesicht hinterlassen!

Bild liegen jetzt Fotos eines Konzerts vor, das die Blondine offenbar auf der Feier eines Unternehmens in Gütersloh gab. Auf den Bildern steht sie endlich wieder auf der Bühne – doch in ihrem Gesicht ist eine kleine Narbe zu erkennen. Auf dem oberen Nasenrücken trägt die Künstlerin offenbar eine Erinnerung an ihren Unfall auf der Haut. Doch trotz dieses Kratzers strahlte Helene mal wieder über beide Ohren!

Und noch ein weiteres Detail fiel den Fans vor Ort auf: Helene trug offenbar ihren Ehering! Gerüchten zufolge hatte die Mama einer Tochter schon im Dezember 2021 ihren Liebsten Thomas Seitel geheiratet – demnach feiern die Turteltauben schon bald ihren zweiten Hochzeitstag.

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel während eines Auftritts

Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin

Instagram / michellereneed Thomas Seitel, Helene Fischer und ihre Tour-Kollegen

