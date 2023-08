Unheimlich spannend: Sonja Zietlow moderiert neue Krimi-Show

Sonja Zietlows (55) neues Format sorgt für Gänsehaut. Die Moderatorin hatte im Laufe ihrer Karriere bereits für so einige Sendungen vor der Kamera gestanden. Vor allem als eine Hälfte des Moderationsduos für Das Dschungelcamp dürfte sie bekannt sein. Sie führte bereits mit Dirk Bach (✝51), Daniel Hartwich (45) und nun Jan Köppen (40) durch die beliebte Realityshow. Jetzt widmet sich Sonja einem echten Erfolgsformat.

RTL adaptiert mit "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" ein Format, das international bereits große Erfolge feiern durfte. Sonja wird die Moderation übernehmen. Aber worum geht es in der Krimi-Show überhaupt? 16 Promis sollen um einen Schatz im Wert von etwa 50.000 Euro spielen. Sie kommen mit Augenbinden an einem runden Tisch zusammen, an dem Sonja dann drei Verräter auswählt. Diese müssen ihre Konkurrenz bewusst hinters Licht führen, um unentdeckt zu bleiben. Bis zum Schluss werden immer wieder Spieler eliminiert. Aber im Gegensatz zu den Spielern kennen die Zuschauer die Täter schon vorher. Los geht es am 20. September.

"Die Verräter" stammt ursprünglich aus den Niederlanden und verbreitete sich von dort aus in der internationalen TV-Welt. Bereits 25 Mal soll die Show weltweit adaptiert worden sein – und das in gerade einmal knapp zwei Jahren. Es ist somit eines der am schnellsten verbreiteten TV-Formate, das unter anderem in den USA, in Großbritannien, Frankreich und Neuseeland erfolgreich war.

RTL / Ruprecht Stempell Sonja Zietlow und Jan Köppen, die "Dschungelcamp 2023"-Moderatoren

RTL / Stefan Gregorowius Ausschnitt aus der Show "Die Verräter"

RTL / Stefan Gregorowius "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

