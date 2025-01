Diese Ängste plagen die Dschungel-Moderatoren Sonja und Jan

Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) sind immer hautnah mit dabei, wenn sich die Ich bin ein Star – Holt mich hier raus-Kandidaten herausfordernden und ekelerregenden Prüfungen stellen. Sie selbst gucken allerdings nur zu und sind nie ein Teil davon – weshalb sie sich im australischen Busch wohl bisher auch nie ihren Ängsten stellen mussten. Im Interview mit RTL verraten die Moderatoren jetzt, was für sie die größte Herausforderung wäre. "Höhe in Verbindung mit etwas Technischem, was irgendein Mensch gemacht hat", erklärt Jan als seinen größten Albtraum, während Sonja ihre größte Phobie eher weniger in den Dschungelcamp-Prüfungen antreffen würde: "Ich finde Haie furchtbar, gruselig, schrecklich. Und ich finde es ganz eklig, auf offenem Meer zu sein [...] und dann berührt dich was."

Abgesehen von Meerestieren scheint die 56-Jährige allerdings kein Problem mit tierischen Lebewesen zu haben. Ganz anders sieht es da bei ihrem Kollegen aus: Jan gibt zu, "ein richtiger Schisser" zu sein und Abstand zu halten, wenn sich Tiere wie Schlangen am Set befinden. Er scheint aber auch generell nicht besonders angetan von jeglichen Prüfungen zu sein. "Immer, wenn ich über all das rede, merke ich, dass ich ganz schön viel Angst vor ganz schön vielen Dingen habe", gesteht der einstige VIVA-Moderator. Sonja dagegen probierte in der Vergangenheit sogar mal eine Prüfung selber aus: Sie sauste mit einem Flying Fox am Stahlseil hängend durch den Dschungel und durfte auf dem Weg "mit einer Keule Piñatas zerschlagen". "Damals durfte man das noch, jetzt darf man das nicht mehr", zeigt sie sich leicht enttäuscht.

Sonja und Jan haben aber hinsichtlich ihrer Ängste wohl nichts zu befürchten – die Dschungelprüfungen werden zukünftig wohl weiterhin zu den Aufgaben der Camper gehören. Und schon bald dürfen sich zwölf mutige Promis diesen Herausforderungen wieder stellen: Ab dem 24. Januar kämpfen die GZSZ-Stars Nina Bott (47) und Timur Ülker (35) sowie Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) und Ex-Fußballkommentator Jörg Dahlmann (66) um die Dschungelkrone. Aber auch die Realitystars Sam Dylan (33), Alessia Herren (22), Yeliz Koc (31) und Maurice Dziwak (26) wollen sich im australischen Busch beweisen, ebenso wie Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss und Model Lilly Becker (48). Darüber hinaus vervollständigen TV-Bekanntheit Edith Stehfest und Ex-Sportler Jürgen Hingsen (66) den diesjährigen Cast.

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow, Moderatoren von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

RTL / Boris Breuer Die Dschungelcamp-Kandidaten 2025

