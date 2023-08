Zoff: Pietro Lombardi schießt gegen Sarah Engels Ehemann!

Gibt es Zoff in der Patchworkfamilie? 2011 hatten sich Pietro Lombardi (31) und Sarah Engels (30) kennengelernt und 2013 geheiratet. Ihr Sohn Alessio (8) hatte 2015 das Licht der Welt erblickt. 2016 war dann die medienwirksame Trennung gefolgt. Beide hatten neue Familien gegründet: Sarah hat mit Ehemann Julian Engels (30) eine Tochter und auch Pietro war gemeinsam mit seiner Freundin Laura Maria Rypa (27) erneut Papa geworden. Das einstiege Liebespaar schien sich eigentlich zusammenzureißen, doch nun wettert Pietro gegen Julian!

"Der Große konnte nicht schlafen und hatte Angst, weil er ein gruseliges Video am Wochenende gesehen hat", schreibt Julian in einer Instagram-Story. Daraufhin reagiert Pietro prompt: "Warum rufst du nicht an und sagst: 'Hey, Alessio konnte die ganze Nacht nicht schlafen. [...] Hat er bei euch etwas Komisches geguckt?". Durch Julians Story stünden die beiden als unverantwortlich da und das wolle der "Phänomenal"-Interpret nicht. Er habe Julian sogar gebeten, die Story zu löschen – was dieser bisher nicht tat.

Doch damit nicht genug! Auch Julian meldet sich daraufhin erneut zu Wort und fragt, warum Pietro sich denn überhaupt angesprochen gefühlt habe. "Es dreht sich nicht immer alles um dich. Nicht böse gemeint, aber ich hatte heute Morgen wirklich andere Dinge als dich im Kopf", schreibt der Fußballer. Zudem wirft er Pietro vor, auf dem Rücken seines Sohnes Schlagzeilen provozieren zu wollen.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio und Leano

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels mit ihren Kindern, 2022

Getty Images Pietro Lombardi und Sarah Engels, Sänger

