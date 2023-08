Sylvie Meis will mehr Geflirte in neuen "Love Island"-Folgen

Sylvie Meis (45) hat hohe Erwartungen an die neue Love Island-Staffel! Die TV-Bekanntheit moderierte in der Vergangenheit bereits einige Staffeln der beliebten Datingshow. Nach über einem Jahr Pause beginnt die Show bald erneut und einige liebeshungrige Singles werden sich wieder auf die Suche nach einem neuen Partner machen. Promiflash fragt daher vorab bei Sylvie nach: Was wünscht sie sich in den neuen "Love Island"-Folgen?

"Also ich hoffe wirklich auf ein bisschen mehr Naughtiness, also von mir aus, kann ein bisschen mehr passieren, als wir in den von mir moderierten Staffeln gesehen haben", gibt Sylvie im Promiflash-Interview zu. In den vergangenen Jahren seien die Singles nämlich etwas verhalten gewesen und seien nicht wirklich aus sich rausgekommen. "Ich hoffe einfach, dass die Leute gut drauf sind und das auch genießen. Ich meine, du bist einfach bei 'Love Island', wer macht das bloß? Das ist großartig und da muss man auch wirklich Vollgas geben", fügt die 45-Jährige hinzu.

Neben dem Flirten und Küssen steht natürlich auch die Liebe für Sylvie auf dem Programm. "Ich hoffe auf wahre Liebe. Ich hoffe sehr viel Zauber zu sehen. [...] Und vor allem, dass die Leute uns gutes Entertainment bringen, aber tatsächlich auch die Liebe finden, weil darum geht es bei uns", betont die Ex von Rafael van der Vaart (40).

Sylvie Meis, Moderatorin

Sylvie Meis, Moderatorin

Sylvie Meis, TV-Moderatorin

