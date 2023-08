Bald geht es los: Details zur neuen "Love Island"-Staffel!

Bald wird wieder geflirtet bis zum Gehtnichtmehr! Bereits im vergangenen Jahr war es bei Love Island ordentlich zur Sache gegangen. Neben heißen Flirts, Küssen, Emotionalität gab es auch einiges an Drama und Eifersucht zu sehen. Inzwischen läuft die beliebte Kuppelshow nur noch einmal im Jahr – und die neue Staffel steht schon in den Startlöchern. Am 11. September eröffnet Moderatorin Sylvie Meis (45) die erste Liveshow. Doch ein paar andere Dinge verändern sich für die Islander und die Fans!

Das ist neu! Wie RTL2 nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt, dürfen in der neuen "Love Island"-Ausgabe die Zuschauer noch mehr mitbestimmen. So können die Fans mithilfe einer App, "Einfluss auf die Sendung nehmen" und somit "folgenschwere Entscheidungen treffen". Wer sich als Islander in das Abenteuer Liebe stürzt, ist noch geheim. Doch bekannt ist schon: Sowohl prominenter Nachwuchs als auch ein besonderes Geschwisterpärchen werden in die Villa einziehen.

Die "Love Island"-Singles reisen für das Abenteuer in die Sonne Griechenlands. In einer brandneuen Villa erwarten die Kandidaten und Kandidatinnen heiße Flirts und spannende Challenges, die entweder zusammenschweißen oder den Couples ihre Grenzen aufzeigen. Und vielleicht erwartet die Teilnehmer ja auch die wahre Liebe.

RTLZWEI "Love Island"-Teilnehmer Frühling 2022

Getty Images Sylvie Meis im September 2022 in Berlin

RTLZWEI Nico und Jennifer bei "Love Island", Frühling 2022

