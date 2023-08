War Tori Spelling etwa wegen Schimmelproblem im Krankenhaus?

Was hat es damit auf sich? Hinter Tori Spelling (50) liegen schwere Wochen: Nach 18 Jahren Ehe lassen sich die Schauspielerin und ihr Mann Dean McDermott (56) scheiden. Kurz darauf wurde bekannt, dass sie vier Tage im Krankenhaus lag. Bislang äußerte sich die Fünffachmama nicht zu den Gründen ihres Krankenhausaufenthalts. Doch nun scheint die Ursache für Toris angeschlagene Gesundheit bekannt zu sein: Ihre Wohnung ist von Schimmel befallen!

Das bestätigen mehrere Quellen gegenüber Us Weekly. "Tori ist frustriert, dass sie immer noch damit zu kämpfen hat, krank zu sein", verrät eine Quelle und fügt außerdem hinzu: "Sie dachte, dass ein Auszug [aus dem Haus] die Lösung sein würde, aber diese Probleme halten offensichtlich noch viel länger an." Laut eines weiteren Insiders sind Gesundheitsprobleme das Letzte, was Tori nach der Trennung braucht. "Tori ist in den letzten Monaten durch die Hölle gegangen. Sie läuft schon so lange mit leeren Händen herum. Ein Problem jagt das nächste", ergänzt der Informant.

Zuletzt teilte die 50-Jährige vermeintliche Urlaubsaufnahmen von einem Wohnmobil-Trip auf Instagram. Einige der Schnappschüsse zeigen ihre Kinder am Strand oder strahlend auf dem Dach des Campers. "Solange wir einander haben...", schreibt Tori unter ihrem Post und fügt unter anderem den Hashtag "Unbezahlbare Erinnerungen" hinzu. Doch wie es nun scheint, zog die Beverly Hills, 90210-Darstellerin nur in das Wohnmobil, um die Gesundheit ihrer Familie nicht weiter zu gefährden.

Instagram / torispelling Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern

Getty Images Tori Spelling im Juni 2022

Instagram / torispelling Tori Spelling und ihr Sohn Beau im August 2023

