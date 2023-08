Für Matthias Mangiapane ist seine Oma das größte Vorbild!

Er ist ein echter Familienmensch! Matthias Mangiapane (39) war schon bei zahlreichen Reality-TV-Formaten zu sehen. Dabei denkt der gebürtige Hesse aber auch oftmals an seine Liebsten. Vor seiner diesjährigen Teilnahme bei Kampf der Realitystars hatte er verraten, dass er mit dem Preisgeld seinen Eltern den Traum von einem eigenen Wohnmobil erfüllen wollte – und nun wird abermals deutlich, wie wichtig Matthias seine Familie ist!

In einem Interview mit Bild spricht der 39-Jährige über eine der wichtigsten Personen in seinem Leben: Seine Oma Olga, die im Jahr 2008 gestorben ist. "Sie hat uns aufgezogen, da meine Mama ja später die Kneipe geleitet hat. Sie war witzig und gesellig, bescheiden und immer für mich da", verrät der Realitystar. Matthias sei in vielen Dingen wie seine Oma – quasi "der Letzte beim Feiern und der Erste beim Schaffen". "Eine Rampensau, die immer den ganzen Raum unterhalten und ausgefüllt hat. Sehr willensstark und ehrgeizig. Sie ist mein absolutes Vorbild", schwärmt er weiter.

Obwohl Matthias ein totaler Familienmensch ist, haben er und sein Partner Hubert Fella (55) jedoch keinen Kinderwunsch. In einem exklusiven Gespräch mit Promiflash gab der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer preis: "Wir haben nie den Gedanken gehabt, eigene Kinder zu bekommen oder ein Kind zu adoptieren. Das war nie ein Thema." Die Entscheidung habe das Paar bis heute nicht bereut.

Anzeige

Privat Hubert Fella, Matthias Mangiapane und Matthias' Eltern

Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Matthias Mangiapane, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

Anzeige

Getty Images Matthias Mangiapane und Hubert Fella, Realitystars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de