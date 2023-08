Nach Bryans Tod: Sandra Bullocks Familie möchte stark sein

Sie halten zusammen! Die Schauspielerin Sandra Bullock (59) ist mit Kinoerfolgen wie "The Blind Side" in den Hollywood-Olymp aufgestiegen. In den vergangenen Monaten war es ruhig um die zweifache Mutter geworden: Liebevoll hatte sie sich um ihren an ALS erkrankten Partner Bryan Randall gekümmert, der vor Kurzem verstarb. In ihrer großen Trauer kann Sandra nun auf den Rückhalt ihrer Liebsten zählen. Gemeinsam versucht die Familie der Schauspielerin stark zu sein!

Wie ein Insider im Gespräch mit Radar Online verrät, versuche die Familie der Oscarpreisträgerin gemeinsam stark zu bleiben. Sandra könne voll und ganz auf die Unterstützung ihrer Liebsten zählen: "Louis und Laila, Sandras Schwester und enge Freunde sind das, was ihr hilft, mit der Situation fertig zu werden. [Bryan] war ihr bester Freund. Jetzt wird sie sich bemühen, die Erinnerung an ihn immer lebendig zu halten."

Wie Daily Mail kürzlich berichtete, erwägt die 59-Jährige ihrem Liebsten auf den Bahamas die letzte Ehre zu erweisen. Dort wolle die Schauspielerin seine Asche im Meer verstreuen. Auf den Karibikinseln sollen sich Sandra und Bryan laut dem Onlineportal im Jahr 2017 das Jawort gegeben haben. "Der Ort war einfach etwas ganz Besonderes für die zwei. Sie übernahmen die gesamte Insel, damit sie einfach sie selbst sein konnten", verriet eine Quelle dem Magazin.

Getty Images Sandra Bullock im März 2022

Getty Images Sandra Bullock im Jahr 2019

Snorlax / MEGA Sandra Bullock und Bryan Randall und ihre Kinder

