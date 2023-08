Öffentliche Beziehung: Zendaya will sich "nicht verstecken"

Zendaya (26) nimmt die Öffentlichkeit in Kauf. Während ihrer gemeinsamen Zeit am Set der Spiderman-Filme hatte es zwischen der Schauspielerin und ihrem Kollegen Tom Holland (27) gefunkt. Seitdem sind die beiden ein Herz und eine Seele. Aufgrund ihres Promistatus ist ihre Liebe für Medien und Fans spannend. Doch das hat Zendaya mittlerweile akzeptiert, denn sie hat keine Lust auf Versteckspiele.

Im Interview mit Elle erzählt Zendaya, dass eine Beziehung in der Öffentlichkeit zwar nicht perfekt sei, der Promistatus das aber eben mit sich bringe. "Ich akzeptiere, dass Teile meines Lebens in der Öffentlichkeit stehen. [...] Aber ich habe auch die Kontrolle darüber, was ich mit anderen teilen möchte", betont die 26-Jährige. Dass sie hin und wieder auch mit ihrem Tom fotografiert wird, scheint sie ebenfalls gelassen zu sehen: "Es geht darum, den Frieden zu bewahren und die Dinge auf sich beruhen zu lassen, aber auch keine Angst zu haben. Man kann sich nicht verstecken. Das ist auch nicht lustig."

Weil Zendaya und ihr Tom ihre Liebe so offen zeigen, schienen Fans sich schon länger zu fragen, wann denn die Hochzeitsglocken läuten. Im Frühjahr sorgte ein verdächtiger Ring am Finger der US-Amerikanerin für Aufregung: Toms Initialen sind darauf eingraviert – die Fans vermuteten eine Verlobung. "Oh mein Gott, sie werden bestimmt heiraten", war sich ein User auf X sicher.

Twitter / TracyBorman Zendaya und Tom Holland vor dem Hampton Court Palast

Action Press / Avalon Zendaya und Tom Holland bei einem Event in England, Dezember 2021

Instagram / marinadobyk.nails Zendayas Hand mit Ring von Tom Holland

