Tatsächlich verlobt? Zendaya trägt Ring mit Toms Initialen

Die Gerüchteküche brodelt erneut! Zwischen Zendaya Coleman (26) und Tom Holland (26) hatte es wohl am Set von "Spider-Man: Homecoming" im Jahr 2016 ordentlich geknistert: So machten die beiden ihre Beziehung rund vier Jahre später öffentlich, nachdem Knutschbilder von ihnen an die Öffentlichkeit geraten sind. Gerüchten zufolge sollen die Schauspieler bereits den nächsten Schritt gewagt und sich verlobt haben. Ein neuer Ring an Zendayas Hand facht die Spekulationen nun erneut an.

Die Euphoria-Darstellerin ließ sich in nun in London die Nägel machen, wonach ihre Kosmetikerin ein Video auf Instagram von ihrer Arbeit teilte. Doch die Maniküre war nicht das Interessante an dem Post, sondern der goldene Ring am Finger der Schauspielerin: In dem Schmuckstück sind Toms Initialen "TH" eingraviert. Obwohl die Beauty das Accessoire am Zeigefinger trägt, vermuten ihre Fans dennoch, dass das ihre Verlobung symbolisiert. "Oh mein Gott, sie werden definitiv heiraten", kommentierte ein User den Ring auf Twitter.

Zendayas Mutter Claire Stoermer dementierte Ende 2022 die Gerüchte allerdings noch, indem sie in ihrer Story die Definition des Begriffs "Clickbait" geteilt hatte: "Clickbait bezieht sich in der Regel auf die Praxis des Schreibens sensationeller oder irreführender Schlagzeilen [...]. Dabei werden oft Behauptungen übertrieben oder wichtige Informationen weggelassen, um den Traffic zu erhöhen." Ob sie damit allerdings auf die Verlobungsgerüchte angespielt hat, hatte sie nicht explizit erwähnt.

Zendayas Hand mit Ring von Tom Holland

Tom Holland und Zendaya bei der "Spider-Man 3"-Premiere in L.A. im Dezember 2021

Zendaya (m.) mit ihren Eltern Claire Stoermer (l.) und Kazembe Ajamu Coleman (r.)

