"Gift": Amira und Olli Pocher lästern über Verena und Marc

Amira (30) und Oliver Pocher (45) schießen wieder gegen ihre Kollegen aus der Medienwelt! In den vergangenen Tagen machten Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) wieder mit Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Angeblich sollen sie sich geprügelt haben, weswegen wohl sogar die Polizei anrücken musste. Ein gefundenes Fressen für den Podcast des Komikers und der Moderatorin: Amira und Olli lästern nun über Verena und Marcs Beziehung!

"Die sind pures Gift füreinander. Das ist ja nicht geil. Stell dir mal vor, als Paar die ganze Nacht durchzusaufen, eventuell noch irgendetwas konsumieren, ins Hotel zu fahren, zu streiten, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen, das ist ja nicht geil", äußert sich die 30-Jährige in ihrem Podcast "Die Pochers" und fragt sich, was für eine Beziehung das denn sein soll. Dabei könnten sie laut Amira ein wirklich tolles Paar sein. "Die machen ja auch was her zusammen", erklärt sie und zeigt sich sicher: "Die lösen ja in sich gegenseitig das Schlimmste aus." Oliver pflichtet seiner Frau bei: "Sie sind aber immer nur bei diesen Promi-Veranstaltungen, wo es Alkohol umsonst gibt.“

Verena selbst nahm die Situation allerdings mit Humor: "Also, ich muss ja sagen, in Hamburg ist ja immer was los. Das Einzige, das heute richtig einSCHLÄGIG war, ist mal wieder die Berichterstattung." In ihrer Instagram-Story witzelte sie weiter: "Und kaum SCHLÄGST du alle möglichen Google-Seiten auf, siehst du mich."

Instagram / amirapocher Oliver Pocher und Amira, 2020

ActionPress Verena Kerth und Marc Terenzi im Juni 2023

Getty Images Verena Kerth, Moderatorin

