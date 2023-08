Marc Terenzi musste eine Nacht im Gefängnis verbringen!

Diese Nacht wird Marc Terenzi (45) wohl nicht so schnell vergessen. Seit Anfang des Jahres ist der einstige Dschungelkönig mit Verena Kerth (42) verlobt. Die beiden machten allerdings mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam, da sie sich vor wenigen Tagen geprügelt haben sollen – es wurde berichtet, dass daraufhin die Polizei kommen musste. Diese soll Marc ins Gefängnis gebracht haben, wo er auch vorerst blieb!

Laut Bild sei es zu einer Auseinandersetzung in einem Hamburger Hotel gekommen. Der Sänger soll mit 2,2 Promille in den Knast eskortiert worden sein, wo er sich einem Drogentest unterziehen musste. Gegen Marc und Verena wurde zudem ein Verfahren wegen "wechselseitiger Körperverletzung" eingeleitet. Erst am nächsten Morgen wurde der 45-Jährige von einem Kumpel abgeholt und durfte das Gefängnis verlassen.

Verena nimmt die Situation mit Humor und scheint das Ganze äußerst witzig zu finden. "Also, ich muss ja sagen, in Hamburg ist ja immer was los. Das Einzige, das heute richtig einSCHLÄGIG war, ist mal wieder die Berichterstattung", stichelte sie in ihrer Instagram-Story.

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi

RTL Marc Terenzi bei "RTL Wasserspiele"

Getty Images Marc Terenzi und Verena Kerth, Dezember 2022

