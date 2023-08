"Nicht leichtsinnig": Helene Fischer kehrt zurück ans Trapez

Sie hat es wieder getan. Etwas über zwei Monate nach ihrem blutigen Unfall am Trapez bei einer ihrer Shows ist Helene Fischer (39) wieder zurück auf der Bühne. Der Vollprofi tourt weiter als wäre ganz und gar nichts gewesen. Bei ihrem Auftakt-Konzert in der Kölner Lanxess-Arena begeisterte sie ihre zahlreichen Fans und das diesmal ohne unschöne Zwischenfälle. Dabei wagte sich Helene auch wieder zurück an das Unglücks-Trapez – mit leichten Änderungen im Programm.

"Ich bin extrem emotional heute. Es fühlt sich großartig an, zurück auf der Bühne zu sein. [...] Mir geht es aber fantastisch und ihr könnt mir eines glauben, ich bin nicht leichtsinnig", versichert die Musikerin ihrem Publikum, wie Bild berichtet. Im späteren Verlauf des Auftritts wird es dann ernst: Helene kehrt ans Trapez zurück – jedoch mit einer weniger gefährlichen Nummer. "Natürlich habe ich mich wieder der Herausforderung gestellt, ich wollte unbedingt wieder Akrobatik machen", sagt sie anschließend sichtlich erleichtert.

Obwohl sich die "Atemlos"-Interpretin nicht davon abhalten ließ, ihre Shows mit nervenaufreibenden Performances zu verfeinern, hinterließ ihr Unfall seine Spuren. Fotos, die Bild vorliegen, hatten eine kleine Narbe in Helenes Gesicht gezeigt. Die 39-Jährige scheint zunächst wohl eine Erinnerung an den Vorfall direkt auf der Haut tragen.

