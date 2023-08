"Batman"-Star Arleen Sorkin ist mit 69 Jahren verstorben

Große Trauer um Arleen Sorkin. Die US-Amerikanerin startete ihre TV-Karriere 1982 mit einem Auftritt bei Saturday Night Live. In den darauffolgenden Jahren war sie unter anderem in Produktionen wie "Duet", "Open House" oder "Dream On" zu sehen. Außerdem lieh sie der Figur Harley Quinn in der Zeichentrickversion von Batman ihre Stimme. Doch nun ist Arleen im Alter von 69 Jahren verstorben.

Das teilte der Synchronsprecher Neil Kaplan auf X mit: "Es hat mir das Herz gebrochen zu hören, dass die Originalstimme von Harley Quinn, Arleen Sorkin, verstorben ist. Ich habe ihre Arbeit als HQ und als Calliope in 'Days of Our Lives' bewundert." Doch auch der DC-Co-Chef James Gunn (57) meldete sich zu Wort. "Ruhe in Frieden, Arleen Sorkin, die unglaublich talentierte Originalstimme von Harley Quinn, die geholfen hat, den Charakter zu erschaffen, den so viele von uns lieben. Liebe Grüße an ihre Familie und Freunde", schrieb er auf Instagram.

Woran Arleen starb, ist bislang unbekannt. Sie hinterlässt ihren Ehemann, den TV-Produzenten Christopher Lloyd (84), sowie ihre zwei gemeinsamen Söhne, Eli und Owen. In ein paar Wochen hätte die Moderatorin ihren 70. Geburtstag gefeiert.

Getty Images Arleen Sorkin, Moderatorin

Getty Images Christopher Lloyd und Arleen Sorkin im Januar 2012 in Beverly Hills

Getty Images Arleen Sorkin im Oktober 2006 in Los Angeles

