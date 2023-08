Eifersüchtig? 50 Cent will wie Drake BHs auf seiner Bühne

Er ist ganz schön neidisch auf seinen Kollegen! Der Rapper 50 Cent (48) reist seit rund einem Monat mit seiner "Final Lap"-Tour durch die USA. Doch die Konzerte stellte sich der "Candyshop"-Interpret wohl etwas anders vor. Denn zeitgleich zu seinen Shows findet auch die "It's All A Blur"-Tour von Drake (36) statt. Dessen Fans scheinen den Kanadier etwas mehr wertzuschätzen. 50 Cent beschwert sich nun, dass bei ihm keine BHs auf die Bühne fliegen.

Auf Instagram postet der 48-Jährige ein Reel, in dem man ihn bei einer seiner vergangenen Shows der aktuellen Tour Backstage filmt. Scherzend fordert er sein Team auf, ihn so zu behandeln wie Drake. Gleichzeitig versucht er herauszufinden, wie er seine Fans dazu bringen kann, auch ihm Unterwäsche zuzuwerfen. "Sie werfen Drake BHs zu. Was kriege ich? Kannst du mir bitte ein paar Drake-Fans besorgen? Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Ich muss mich besonders fühlen", beklagt er sich.

Abgesehen von BHs kommt es immer häufiger zu Fällen, in denen Fans Künstler mit den unterschiedlichsten Dingen bewerfen. Die Sängerin Adele (35) findet bei einer ihrer Shows ganz klare Worte dafür: "Ich warne euch, etwas nach mir zu werfen. Ich werde euch verdammt noch mal umbringen!"

Getty Images 50 Cent The Final Lap Tour 2023

Getty Images Drake Lollapalooza Chile 2023

Getty Images Adele, Sängerin

