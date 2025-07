Rapper Drake ehrt Ozzy Osbourne bei seinem Konzert

Drake (38) hat bei seinem Konzert in Birmingham eine besondere Hommage an Ozzy Osbourne (✝76), der am 22. Juli 2025 verstorben ist, eingebaut. Der Rapper eröffnete seine Show in der Utilita Arena mit dem legendären "Iron Man" von Ozzy Osbournes Band Black Sabbath – ein Moment, der die Menge sichtlich bewegte.Während der UK-Etappe seiner Tour "$ome $exy $ongs 4 U" fand Drake auch abseits der Bühne Zeit, der "Black Sabbath Bridge" in Birmingham einen Besuch abzustatten und Ozzy die Ehre zu erweisen. Dabei ließ er es sich nicht nehmen, als Geste des Respekts etwas Tequila für den verstorbenen Musiker auszugießen.

Drake erklärte gegenüber der New York Times seinen Besuch mit warmen Worten für den Musiker: "Ich wollte jemandem Tribut zollen, der wirklich das Leben in vollen Zügen genossen hat." Auf Social Media brachen zeitgleich wahre Wellen der Anerkennung über Ozzy herein – auch aus der Rap-Szene. Trick Daddy, dessen erfolgreicher Song "Let's Go" von Ozzys Hit "Crazy Train" inspiriert ist, äußerte sich ebenfalls emotional: Er werde dem verstorbenen Rocker auf ewig dankbar sein, dass dieser ihm die Möglichkeit gegeben habe, musikalisch ebenfalls Großes zu erreichen.

Ozzy, der für seine dramatischen Auftritte und seinen exzentrischen Lebensstil bekannt war, blieb auch über die Rock-Szene hinaus eine prägende Figur. Drake machte deutlich, dass Einfluss und Inspiration weit über Genre-Grenzen hinausreichen – Ozzys Vermächtnis ist Kulturgeschichte. Der Rapper würdigte ihn auch als eine "Ikone der Szene", obwohl möglicherweise nicht jeder seiner Fans mit den Werken von Ozzy Osbourne vertraut ist. Solche Momente zeigen, dass gegenseitiger Respekt Künstler unterschiedlicher Epochen und Stile miteinander verbinden kann.

Getty Images Drake, Rapper

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

