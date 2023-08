ESC-Star Noa Kirel ist mit neuem Bayern-Torhüter zusammen

Die beiden sind wohl total verliebt. Noa Kirel trat in diesem Jahr für ihr Land Israel beim Eurovision Song Contest an. Schon von Anfang an wurden ihr hohe Chancen auf den Sieg ausgerechnet – am Ende musste sie sich jedoch gegen Schwedens Loreen (39) mit ihrem Song "Tattoo" geschlagen geben. Am Ende landete die Sängerin auf einem guten dritten Platz. Nun könnte für Noa ein Umzug anstehen – denn ihr Freund Daniel Peretz ist in die Bundesliga gewechselt.

Am Donnerstag landete Bayern Münchens neuer Transfer nämlich am Flughafen – laut Bild mit seiner Freundin Noa. Arm in Arm sollen die beiden angekommen sein, er hat wohl liebevoll seine Hand um die Hüfte der Sängerin gelegt. Auf Twitter teilte der israelische Sportjournalist Roy Jankelowitz ein Video, das den Torwart zusammen mit seinen Eltern und seiner vermeintlichen Freundin bei der Ankunft am Flughafen zeigt.

Aber auch ein anderer frischer Bayern-Zugang ist total verliebt. Harry Kane (30) ist mit seiner Jugendliebe Kate Kane zwar schon länger zusammen, die beiden haben aber allen Grund zur Freude: Vor wenigen Tagen kam das vierte Kind des Paares auf die Welt.

Instagram / danielperetz__ Daniel Peretz, Fußballer

Getty Images Act für Israel beim ESC 2023

Getty Images Noa Kirel, Sängerin

