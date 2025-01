Bayern-Keeper Daniel Peretz fällt wegen Nierenquetschung aus

Der FC Bayern München muss einen weiteren Rückschlag verkraften: Torhüter Daniel Peretz (24) hat sich im Training eine Nierenquetschung zugezogen und fällt für unbestimmte Zeit aus. Dies gab der Rekordmeister am Mittwochabend auf der Vereins-Webseite bekannt. In den kommenden Tagen sollen weitere medizinische Untersuchungen Klarheit über die Schwere der Verletzung bringen. Ob Daniel dem Team im ersten Bundesligaspiel des neuen Jahres gegen Borussia Mönchengladbach zur Verfügung steht, bleibt fraglich. Für die Bayern könnte das Duell am Samstag zu einer echten Bewährungsprobe werden.

Die Verletzung des 24-Jährigen kommt für den FC Bayern zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Noch ist nämlich unklar, ob Manuel Neuer (38) nach seinem Rippenbruch rechtzeitig fit wird. Sportvorstand Max Eberl (51) äußerte sich zuletzt laut Sport1 optimistisch: "Es sieht positiv aus. Bei Manu ist der Heilungsprozess sehr gut, wir wollten jetzt nur kein Risiko eingehen." Beim Testspiel gegen Salzburg am vergangenen Dienstag fehlte der ehemalige Nationalmannschaftskapitän jedoch noch. Sollten sowohl Manuel als auch Daniel ausfallen, wäre der deutsche Meister auf der Torwartposition stark geschwächt – ein Szenario, das Trainer Thomas Tuchel (51) sicher vermeiden möchte.

In der schwierigen Zeit dürfte Daniel auf die Unterstützung seiner Verlobten Noa Kirel zählen können. Die Sängerin, die beim Eurovision Song Contest 2023 ihr Heimatland Israel repräsentierte und als Jurorin bei der israelischen Version von Das Supertalent bekannt wurde, steht ihrem Partner stets zur Seite. Erst im vergangenen Sommer machten die beiden ihre Liebe offiziell, im September stellte der Fußballer dann die Frage aller Fragen. Mit Daniels Wechsel vom israelischen Klub Maccabi Tel Aviv zum Bundesliga-Giganten Bayern zog das Paar gemeinsam nach Deutschland.

