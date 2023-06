Wird Nele oft mit ihrer Mama Frauke Ludowig verglichen?

Steht Nele Ludowig im Schatten ihrer berühmten Mutter? Frauke Ludowig (59) gehört zu den bekanntesten Moderatorinnen in der deutschen Medienwelt. Unter anderem führt sie durch das Format "Exclusiv – Das Starmagazin". Die älteste Tochter der Promi-Expertin, Nele Ludowig, möchte ebenfalls in die Branche einsteigen und feierte bereits ihr Moderationsdebüt. Doch wie ist das für die Newcomerin in solch große Fußstapfen zu treten? Im Promiflash-Interview verrät Nele, ob sie oft mit Frauke verglichen wird!

"Viele vergleichen uns tatsächlich vom Aussehen. Das ist total verrückt, weil manche sagen, meine Mama und ich sehen uns gar nicht ähnlich und einige sagen: 'Ihr seid einander aus dem Gesicht geschnitten", erklärt die 19-Jährige im Interview mit Promiflash beim Raffaello Summer Day. Nele gibt jedoch auch zu, dass sie das meist gar nicht mitbekomme. Sie fügt hinzu: "Ich überlese das auch meistens."

Frauke ist zumindest schon einmal begeistert von den Moderationsanfängen ihrer ältesten Tochter. "Nele schlägt sich super aus meiner Perspektive. Aber ich bin ja auch die Mutter, was soll ich anderes sagen? Das müssen dann irgendwann andere beurteilen und das muss sie auch selber beurteilen", erzählte die 59-Jährige stolz in einem vorigen Gespräch.

Getty Images Nele Ludowig im November 2022

Getty Images Frauke Ludowig bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Nele Ludowig und Frauke Ludowig im November 2022

