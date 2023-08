Nach Kritik: Will Maren Gilzer wieder zurück ins Reality-TV?

Will Maren Gilzer (63) nicht mehr ins Reality-TV? Die Moderatorin hatte 2015 am Dschungelcamp teilgenommen und die Show sogar gewonnen. Im Januar dieses Jahres übte sie allerdings harte Kritik an dem Format. Das Zusehen würde in ihr zu viele negative Emotionen hervorrufen – auch wenn sie sich dort an sich sehr wohlgefühlt habe. Seitdem war sie auch in keiner weiteren Reality-Sendung zu sehen. Hat Maren keine Lust mehr darauf?

Im Interview mit Promiflash verriet die 63-Jährige, dass sie eine weitere Show-Teilnahme nicht unbedingt ausschließe. Es komme nur auf das Format an: "Wenn es eine Realityshow ist, wo ich sehe, da gehen die respektvoll miteinander um, dann warum nicht?" Es gebe jedoch auch Sendungen, in denen Leute bloßgestellt und in Fallen gelockt würden, um sich dann über sie lustig zu machen. "Das sind so Dinge, die finde ich unmenschlich", betonte Maren.

Ein konkretes Format schwebe der gebürtigen Berlinerin nicht vor: "Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was da noch so läuft und mein Management schickt mir ab und zu mal was rüber und sagt: 'Du, guck dir das mal an.' Und dann sag ich entweder ja oder nein." An sich schaue sie aber gar nicht so viel Fernsehen.

ActionPress Maren Gilzer, 2015

Instagram / marengilzer Maren Gilzer im November 2022

Getty Images Maren Gilzer, Moderatorin

